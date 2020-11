NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CRH nach Quartalszahlen von 37 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) der Jahre 2020 bis 2022 an. Zwar habe der Aktienkurs zuletzt stark zugelegt, dennoch bleibe sie bei ihrem Anlageurteil und berücksichtige unter anderem die Aussicht auf weitere Profitabilitätssteigerungen./bek/ck