NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CRH nach Aussagen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Angesichts starker Zahlen von Wettbewerbern sowie fehlender weiterer Details zum Ausblick dürften die Aussagen dem Baustoffeherstellers nicht besonders stützen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. CRH strebe zwar im ersten Halbjahr ein operatives Ergebnis (Ebitda) deutlich über dem Vorjahresniveau an. Ihre Schätzung liege aber schon über dem Wert von 2020./gl/la