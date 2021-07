NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CRH vor der anstehenden Berichtssaison von 47 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In der Branche der Baustoffproduzenten dürfte das erste Halbjahr stark ausgefallen sein, weshalb die Markterwartungen nochmals steigen sollten, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Bei der Zahlenvorlage des irischen Konzerns CRH dürfte der Fokus auf Kostensteigerungen und der Übernahmestrategie liegen./tav/edh