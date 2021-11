NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CRH auf "Overweight" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Analystin Elodie Rall ist optimistisch mit Blick auf den Zwischenbericht am 23. November. Die US-Konkurrenz habe positive Signale gesendet, schrieb sie in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./ag/jha/