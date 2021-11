NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CRH von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall passte nach soliden Zahlen des Baustoffkonzerns für das dritte Quartal ihre Schätzungen an. Dies geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie hervor./ajx/edh