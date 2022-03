NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CRH nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe mit soliden Resultaten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen dürften nun steigen./mis/gl