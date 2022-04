NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CRH vor einem Zwischenbericht zum ersten Quartal und einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Analystin Elodie Rall hob in einer am Freitag vorliegenden Studie hervor, dass der Zementkonzern vor einem Monat im Rahmen des Jahresberichtes von einer soliden Nachfrage und einem guten Start ins erste Quartal gesprochen habe. Sie rechnet vor diesem Hintergrund eher nicht mit großen Überraschungen./tih