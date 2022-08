NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CRH nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) sei im ersten Halbjahr besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Auch der Ausblick des Baustoffkonzerns unterstreiche die positive Einschätzung der Aktie./mf/ajx