NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CRH nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Basierend auf den neuen Jahreszielen des Baustoffherstellers hob Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen für das operative Ergebnis 2022 an./ck/edh