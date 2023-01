CRH Overweight

09:26 - JP Morgan Chase & Co. Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CRH von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Baukonzern sei dem von den CO2-Emissionen ausgehendem Gegenwind vergleichsweise wenig ausgesetzt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem erlaube eine starke Bilanz Ausschüttungen an die Aktionäre. Mit Blick auf die Kursziele für die Branchenunternehmen berücksichtige sie nun die zuletzt gesunkenen Energiepreise./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 21:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2023 / 00:15 / GMT

