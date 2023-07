JP Morgan Chase & Co.

CRH Overweight

08:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CRH auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall untersuchte in einer am Freitag vorliegenden Studie drei wichtige Trends im Baustoffbereich: Preise, Kosten und Volumen. Die Preisdynamik bleibe positiv und eine Kostendeflation sorge weiter für Rückenwind. Volumenseitig gebe es zwar Anzeichen für Besserung in den USA, in Europa seien die Indikatoren aber weiter schlecht./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 20:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2023 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com