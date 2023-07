JP Morgan Chase & Co.

CRH Overweight

09:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CRH auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die europäischen Baustoffkonzerne dürften im zweiten Quartal eine ähnliche Entwicklung wie im ersten Jahresviertel verzeichnet haben, wobei die Ertragsdynamik von einer starken Preis/Kosten-Performance gestützt worden sein sollte, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der zuletzt starken Performance des Sektors scheine der Markt dies aber bereits weitgehend eingepreist zu haben./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2023 / 23:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2023 / 00:15 / BST

