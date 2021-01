NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für CRH von 36 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Cedar Ekblom ist in einem Ausblick auf die Berichtssaison der Baustoffbranche optimistisch. Sie rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Belegen solider Wachstumstrends und positiven Nachfragesignalen. An den Markterwartungen dürfte sich angesichts der Skepsis bezüglich des Einflusses steigender Rohstoffkosten aber nichts wesentlich ändern, so die Expertin./ag/gl