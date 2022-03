NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für CRH nach Geschäftszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des irischen Baukonzerns liege etwas über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Pierre de Fraguier in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Wie üblich habe das Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen quantitativen Ausblick gegeben, es rechne aber mit einer guten Nachfrage und guten Preisen./bek/mis