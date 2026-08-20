CTS Eventim Aktie
Marktkap. 5,57 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
AI Analyse
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Henrik Paganetty nannte in einer ersten Reaktion am Donnerstag das zweite Quartal des Ticketvermarkters solide. Das Unternehmen habe etwas besser als am Markt erwartet abgeschnitten und den Ausblick bestätigt./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 12:12 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 12:12 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,90 €
|Abst. Kursziel*:
72,71%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
78,73%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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