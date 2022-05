NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty sieht im Ticketverkauf des US-Unternehmens Live Nation und Webseitendaten weitere Signale für eine starke Erholungsstory. Dies schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie zum deutschen Tickethändler und Veranstalter./ag/edh