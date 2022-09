NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Ticketvermarkter düfte das eingetrübte Verbraucherverhalten weniger zu spüren bekommen als am Markt gedacht, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daten zur Website-Nutzung deuteten aktuell auf eine anhaltend starke Erholung auch im dritten Quartal hin, mit einem traditionell wegen des Weihnachtsgeschäfts starken Jahresabschluss im Schlepptau. Die Verbraucher dürften sich in anderen Bereichen einschränken, zeigte sich der Experte überzeugt./tav/gl