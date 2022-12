NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der ab Januar 2023 als neuer Finanzvorstand beim Ticketvermarkter fungierende Holger Hohrein könnte die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt verbessern, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/gl