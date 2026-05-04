CTS Eventim Aktie
Marktkap. 5,39 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas hält die Kursverluste im laufenden Jahr und den vergangenen zwölf Monaten für eine Überreaktion, die eine gute Einstiegschance bei dem Tickethändler und Veranstalter biete, wie er am Montagnachmittag schrieb. Ein Grund dafür seien Sorgen hinsichtlich der massiven Investitionen in Veranstaltungsstätten. Gerade diesbezüglich erwartet er sich mehr strategischen Einblick vom Kapitalmarkttag im September./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,65 €
|Abst. Kursziel*:
61,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
54,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,73%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
99,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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