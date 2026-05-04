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Marktkap. 5,39 Mrd. EUR

KGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
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WKN 547030

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ISIN DE0005470306

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Symbol CEVMF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

CTS Eventim Buy

14:01 Uhr
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
54,75 EUR 0,60 EUR 1,11%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas hält die Kursverluste im laufenden Jahr und den vergangenen zwölf Monaten für eine Überreaktion, die eine gute Einstiegschance bei dem Tickethändler und Veranstalter biete, wie er am Montagnachmittag schrieb. Ein Grund dafür seien Sorgen hinsichtlich der massiven Investitionen in Veranstaltungsstätten. Gerade diesbezüglich erwartet er sich mehr strategischen Einblick vom Kapitalmarkttag im September./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,65 €		 Abst. Kursziel*:
61,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,73%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

14:01 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.04.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
16.04.26 CTS Eventim Overweight Barclays Capital
14.04.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
31.03.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
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