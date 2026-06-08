Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

CTS Eventim Buy

08:36 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der nahen Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen auch der deutsche Tickethändler und Veranstalter zählt. Sie stünden im Mittelfeld - als Profiteur global starker Nachfrage nach Live-Events./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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