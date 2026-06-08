CTS Eventim Aktie
Marktkap. 5,21 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der nahen Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen auch der deutsche Tickethändler und Veranstalter zählt. Sie stünden im Mittelfeld - als Profiteur global starker Nachfrage nach Live-Events./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
51,80 €
|Abst. Kursziel*:
69,88%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
51,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
70,21%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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