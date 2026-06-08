DAX 24.688 +0,3%ESt50 6.096 +0,6%MSCI World 4.763 +0,1%Top 10 Crypto 8,1225 +0,4%Nas 25.930 +0,9%Bitcoin 54.427 -0,4%Euro 1,1542 +0,1%Öl 92,65 -1,6%Gold 4.333 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Angriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: DAX stabil -- Asiens Börsen weitgehend erholt -- OpenAI beantragt Börsengang -- Corning, BYD, Alibaba, Inno Holdings, Nordex, GSK, Nuvalent im Fokus
Top News
Corning-Aktie stark: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon geschlossen Corning-Aktie stark: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon geschlossen
K+S: Potenzielle Verwässerung drückt Aktie K+S: Potenzielle Verwässerung drückt Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CTS Eventim Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
51,55 EUR -0,15 EUR -0,29 %
STU
finanzen.net zero
CTS Eventim jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 5,21 Mrd. EUR

KGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 547030

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005470306

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CEVMF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

CTS Eventim Buy

09:56 Uhr
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
51,55 EUR -0,15 EUR -0,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der nahen Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen auch der deutsche Tickethändler und Veranstalter zählt. Sie stünden im Mittelfeld - als Profiteur global starker Nachfrage nach Live-Events./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
51,75 €		 Abst. Kursziel*:
70,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
51,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
70,71%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

08:36 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:56 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.06.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
29.05.26 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
29.05.26 CTS Eventim Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu CTS Eventim

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Symrise, Evonik, CTS Eventim, DEUTZ und Deutsche Börse. Stocks in Action: Symrise, Evonik, CTS Eventim, DEUTZ und Deutsche Börse.
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX schließt in der Verlustzone
finanzen.net XETRA-Handel Das macht der MDAX am Nachmittag
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verbucht mittags Verluste
dpa-afx CTS Eventim-Aktie unter Druck: Exane-Analyse schürt Pessimismus bei Anlegern
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren angefallen
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht schlussendlich Verluste
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX zum Handelsende stärker
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM continues on its growth course in the first quarter of 2026
EQS Group EQS-PVR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group CTS EVENTIM: Unipol Dome Now Open – New Arena Sets Benchmark for Live Entertainment and Sports in Italy
EQS Group CTS EVENTIM: Extension of Ticketing Partnership Between CTS EVENTIM and Stage Entertainment
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM exceeds EUR 3 billion in revenue for the first time, sustaining profitable growth
EQS Group EQS-AFR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
CTS Eventim zu myNews hinzufügen