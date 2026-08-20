CTS Eventim Aktie
Marktkap. 5,57 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
AI Analyse
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Gerhard Orgonas am Freitag. So liege der um 13 Prozent gestiegene Konzernumsatz um 8 Prozent über der Konsensschätzung. Das Ticket-Geschäft habe mit einem Umsatzsprung um ein Viertel von der anstehenden Olympiade in Los Angeles profitiert./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 05:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,20 €
|Abst. Kursziel*:
56,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,58%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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