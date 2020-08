Aktie in diesem Artikel CTS Eventim 36,26 EUR

2,55% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen CTS Eventim 36,26 EUR 2,55% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat CTS Eventim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Gerhard Orgonas zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie vom Geschäftsverlauf im zweiten Quartal positiv überrascht. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe sich in dem wegen Corona außergewöhnlich schwierigen Jahresviertel erstaunlich widerstandsfähig gezeigt und nur begrenzt Barmittel verbrannt. Zwar sei ein Wiederaufleben von Live-Events essenziell notwendig, doch dürfte CTS dank seiner flexiblen Kostenbasis und der starken Bilanz als einer der Branchengewinner aus der Krise hervorgehen./tav/ck

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2020 / 16:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.