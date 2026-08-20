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Symbol CEVMF

AI Analyse

UBS AG

CTS Eventim Buy

11:21 Uhr
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
57,30 EUR 1,35 EUR 2,41%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Eintrittskarten sei dynamisch verlaufen, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Die Aussagen des Managements zu den Margen und zum Großveranstaltungsort in Mailand seien weniger positiv gewesen. Vor allem Letzteres könne für Diskussionen sorgen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 00:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,20 €		 Abst. Kursziel*:
77,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
74,52%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:16 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.26 CTS Eventim Buy UBS AG
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