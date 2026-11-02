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Symbol CEVMF

AI Analyse

UBS AG

CTS Eventim Buy

13:56 Uhr
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Studie über Daten wie Ausgaben, Preisfestlegungen und Ticketverkäufen zu Live-Events in Europa verwies Analyst Olivier Calvet vor allem auf ein Oasis-Konzert 2027. Die Verkäufe für dieses Konzert spiegelten sich in den September-Daten deutlich wider. Er wies zudem darauf hin, dass der Eventveranstalter und Ticketverkäufer vor dem Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand noch den Quartalsbericht am 12. November vorlegen werde./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 22:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
61,30 €		 Abst. Kursziel*:
63,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,61%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

08:41 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
02.11.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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