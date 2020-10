FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim von 32 auf 36 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Eine möglicherweise bevorstehende Einmalbelastung wegen der Schließung der Commerzialbank Mattersburg werde bei dem Veranstalter und Tickethändler wohl keinen Liquiditätsengpass auslösen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Maul verwies auf die solide Bilanz von CTS Eventim. In seinem Bewertungsmodell führten geringere Investitionen

und ein niedrigerer Kapitalkostensatz nun zu einem höheren fairen Wert für die Aktien./la/bek