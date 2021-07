FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim von 55 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Mit Blick auf die zunehmende Immunisierung gegen Covid-19 und die große Sehnsucht der Verbraucher nach Live-Events rückt ein erfolgreicher Neustart des Kulturlebens näher", schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine Gewinnschätzungen für den Veranstalter und Tickethändler an. Die Ausbreitung von Virus-Varianten, Rückschläge bei der Wirksamkeit der Impfstoffe sowie eine nachlassende Impfbereitschaft könnten die erwartete Normalisierung des Geschäftsbetriebs jedoch verlangsamen, begründete er die beibehaltene Anlageempfehlung./gl/bek