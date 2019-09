HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Aktien von CTS Eventim nach Quartalszahlen mit "Halten" und einem Kursziel von 49 Euro eingestuft. Analyst Holger Fechner sieht das gut positionierte Unternehmen auf einem guten Weg, auch in den nächsten Jahren aus eigener Kraft sowie durch Übernahmen weiter zu wachsen. Aufgrund der jüngst gestiegenen Bewertung riet er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zum Halten der Aktien des Ticketvermarkters./bek/ag



