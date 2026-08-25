DAX 26.358 +0,4%ESt50 6.485 +0,5%MSCI World 4.977 +0,0%Top 10 Crypto 10,10 -0,5%Nas 26.151 +0,7%Bitcoin 67.027 -0,3%Euro 1,1658 -0,1%Öl 86,92 -1,9%Gold 4.605 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y SpaceX A42D4F Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 DEUTZ 630500 Volkswagen (VW) vz. 766403 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Tag der NVIDIA-Bilanz: DAX etwas fester -- Wall Street uneins erwartet -- DroneShield enttäuscht mit Halbjahreszahlen -- Micron, Meta, Alibaba, AMD, Zoom, SAP, SpaceX, Siemens Energy im Fokus
Top News
In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest
VW-Aktie leichter: Blume besucht Emden und Zwickau - Konzern will Management um ein Viertel verkleinern VW-Aktie leichter: Blume besucht Emden und Zwickau - Konzern will Management um ein Viertel verkleinern
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CTS Eventim Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
59,25 EUR -0,05 EUR -0,08 %
STU
finanzen.net zero
CTS Eventim jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 5,84 Mrd. EUR

KGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 547030

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005470306

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CEVMF

AI Analyse

DZ BANK

CTS Eventim Kaufen

14:51 Uhr
CTS Eventim Kaufen
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
59,25 EUR -0,05 EUR -0,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für CTS Eventim von 81 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Halbjahresbericht habe beim Umsatzwachstum klar überzeugt, schrieb Karsten Oblinger am Mittwoch in seinem Resümee. Wegen der temporär rückläufigen Ticketing-Marge habe das operative Konzernergebnis (Ebitda) derweil "nur" um 12,4 Prozent zugelegt. Einen wesentlichen Kurstreiber erwartet sich Oblinger vom ersten Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Kaufen

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
59,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
59,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

14:51 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
24.08.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
21.08.26 CTS Eventim Buy UBS AG
21.08.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
21.08.26 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu CTS Eventim

dpa-afx "Buy"-Empfehlung CTS Eventim-Aktie scheitert trotz Kaufempfehlung am Widerstand CTS Eventim-Aktie scheitert trotz Kaufempfehlung am Widerstand
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für CTS Eventim auf 88 Euro - 'Kaufen'
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start zu
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX schließt in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu
TraderFox Stocks in Action: Gerresheimer, Siemens Energy, Deutz, CTS Eventim und Ottobock.
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag
StockXperts CTS Eventim: So gelingt die Trendwende
dpa-afx WDH/AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim scheitern am Widerstand
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM generates double-digit increases in revenue and earnings in the first half of 2026
EQS Group EQS-AFR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group CTS EVENTIM: More Than One Million Total Attendees – EVENTIM LIVE Off to a Strong Start to the 2026 Festival Season
EQS Group CTS EVENTIM: Vivo Concerti (EVENTIM LIVE) promotes the largest concert in Italy’s history
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM continues on its growth course in the first quarter of 2026
EQS Group EQS-PVR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
CTS Eventim zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.