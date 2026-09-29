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Symbol CEVMF

Bernstein Research

CTS Eventim Outperform

11:36 Uhr
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Die Anleger begännen zwar, das robuste Live-Entertainment-Geschäft zu honorieren, schrieb Annick Maas am Dienstag. Sie verkannten aber noch die Chancen aus dem kontrollierten Zweitmarkt für Tickets./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
54,30 €		 Abst. Kursziel*:
56,54%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
53,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,77%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

11:36 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
28.09.26 CTS Eventim Buy UBS AG
07.09.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
07.09.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
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