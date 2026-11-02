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AI Analyse

Bernstein Research

CTS Eventim Outperform

08:41 Uhr
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim vor Zahlen zum dritten Quartal von 85 auf 84 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Angesichts hoher Vergleichswerte im Segment Live Entertainment habe sie ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie gesenkt, schrieb Annick Maas am Montag in ihrem Ausblick. Das wichtigere Ereignis aber sei der Kapitalmarkttag am 20. November, der endlich mehr Klarheit über das langfristige Gewinnwachstum des Tickethändlers und Veranstalters sowie über den Rahmen für die Kapitalallokation liefern dürfte. Es gehe um die Abwägung zwischen Investitionen in Veranstaltungsorte, Akquisitionen und Aktionärsrenditen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 17:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
64,10 €		 Abst. Kursziel*:
31,05%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
62,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,27%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

08:41 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
02.11.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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