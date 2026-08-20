CTS Eventim Aktie
Marktkap. 5,57 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
AI Analyse
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Die Geschäftsdynamik beim Tickethändler und Veranstalter sei intakt, schrieb Lara Simpson am Donnerstag im Nachgang der jüngsten, erwartungsgemäßen Quartalszahlen. Vom Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand erwartet die Expertin einen frischen 360-Grad-Überblick der Unternehmensstrategie./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 21:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
57,90 €
|Abst. Kursziel*:
64,08%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
55,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
69,79%
|
Analyst Name:
Lara Simpson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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