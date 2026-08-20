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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

CTS Eventim Overweight

08:01 Uhr
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
55,95 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Die Geschäftsdynamik beim Tickethändler und Veranstalter sei intakt, schrieb Lara Simpson am Donnerstag im Nachgang der jüngsten, erwartungsgemäßen Quartalszahlen. Vom Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand erwartet die Expertin einen frischen 360-Grad-Überblick der Unternehmensstrategie./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 21:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
57,90 €		 Abst. Kursziel*:
64,08%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
55,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
69,79%
Analyst Name:
Lara Simpson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.26 CTS Eventim Buy UBS AG
11.08.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
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EQS Group EQS-PVR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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