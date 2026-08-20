JP Morgan Chase & Co.

CTS Eventim Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Die Geschäftsdynamik beim Tickethändler und Veranstalter sei intakt, schrieb Lara Simpson am Donnerstag im Nachgang der jüngsten, erwartungsgemäßen Quartalszahlen. Vom Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand erwartet die Expertin einen frischen 360-Grad-Überblick der Unternehmensstrategie./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 21:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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