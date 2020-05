MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Das erste Quartal des Anlagenbauers sei durch schwache Auftragseingänge bestimmt gewesen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch Umsatz und Gewinn seien merklich gesunken. Das zweite Quartal dürfte ebenfalls schwierig werden, aber im Falle einer Normalisierung des Geschäfts sei die Bewertung ausgesprochen günstig./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 08:25 / CEST

