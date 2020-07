MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Dürr von 23 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Im zweiten Quartal dürfte der Maschinen- und Anlagenbauer hart von der Corona-Krise getroffen worden sein, so dass das operative Ergebnis (Ebit) leicht negativ ausfallen könnte, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den Jahren 2021 und 2022 aber sollten sich die Geschäfte vor allem wegen der anziehenden Holzbearbeitungsaktivitäten unter der Marke Homag wieder erholen./la/fba