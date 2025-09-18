Baader Bank

Dürr Buy

17:56 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr nach einer Analystenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Finanzchef des Anlagenbauers habe die im Juli angepasste Prognose für das laufende Jahr bestätigt, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Auftragseingang bleibe allerdings gedämpft. Mit einer spürbaren Erholung sei nicht vor dem zweiten Halbjahr 2026 zu rechnen./rob/niw/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

