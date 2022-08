FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Dürr von 55 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nicolai Kempf attestierte dem Anlagebauer in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht "eine komfortable Auftragslage in einem unbequemen Umfeld"./ag(gl