FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Er glaube an die Strategie des Anlagenbauers, der sich derzeit stark auf Batterieherstellung und Automationsmaschinen konzentriere, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit konzentriere sich Dürr auf profitable, strukturelle Trends im Investitionsgütersektor, während die Abhängigkeit vom Autosektor sinke./tih/mis