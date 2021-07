HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Dürr nach Zahlen von 49 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem erhöhten Gesamtjahresausblick des Anlagenbauers seien auch die mittelfristigen Ziele in Reichweite, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie sei nicht hoch./mf