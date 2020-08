Aktie in diesem Artikel Dürr AG 26,84 EUR

0,07% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Dürr AG 26,84 EUR 0,07% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Dürr nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Resultate des Maschinen- und Anlagenbauers hätten keine Überraschungen enthalten, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch eine positive Nachricht seien die angekündigten zusätzlichen Umbaumaßnahmen, die mittelfristig der Profitabilität im Tagesgeschäft zugute kommen sollten. Die Konsensschätzungen berücksichtigten dies noch nicht angemessen. Die Aktie sei zudem trotz der jüngsten Kurserholung attraktiv bewertet./gl/tav

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2020 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.