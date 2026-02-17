Dürr Aktie
Marktkap. 1,61 Mrd. EURKGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Dürr nach Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 29,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Nettoergebnis des Maschinenbauers liege sowohl über seiner Schätzung als auch über der Unternehmensplanung, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Insgesamt bestätigten die Resultate seinen positiven Blick auf die Aktie. Noch wichtiger sei allerdings der Ausblick, den Dürr am 5. März geben dürfte./rob/gl/ag
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
29,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,00 €
|Abst. Kursziel*:
22,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,65%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
