Dürr Aktie
Marktkap. 1,54 Mrd. EURKGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr nach endgültigen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Resultate hätten nun nicht mehr überrascht, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Für das zweite Halbjahr erwartet der Experte wegen steigender Umsätze höhere Margen in allen Sparten des Herstellers von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Dürr Hold
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
22,55 €
|Abst. Kursziel*:
6,43%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
22,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,67%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Dürr AG
|13:01
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|24.07.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|24.07.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
