Dürr Aktie
Marktkap. 1,43 Mrd. EURKGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Dürr auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Mitte November anstehenden Zahlen dürften eine gegenüber dem Vorquartal stabile Umsatz- und bereinigte operative Margenentwicklung (Ebit) belegen, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Um die Jahresziele zu erreichen, brauche der Hersteller von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen daher im Schlussquartal eine deutlich höhere Marge. Dies sollte mit einer beschleunigten Projektumsetzung im Autozulieferbereich erreicht werden, welche die entsprechende Marge wie im Schlussquartal 2024 in den zweistelligen Prozentbereich steigen ließe./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Dürr Hold
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
20,50 €
|Abst. Kursziel*:
17,07%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
20,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,52%
|
Analyst Name:
Nikita Papaccio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Dürr AG
|12:41
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|24.09.25
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|12.08.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|24.09.25
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|12.08.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|25.07.25
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|10.10.19
|Dürr Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|08.01.19
|Dürr Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|01.03.18
|Dürr Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.18
|Dürr Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.18
|Dürr Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
