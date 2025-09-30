DAX 24.616 +0,9%ESt50 5.650 +0,7%MSCI World 4.347 +0,4%Top 10 Crypto 16,90 -1,0%Nas 22.938 +0,7%Bitcoin 105.299 +1,0%Euro 1,1622 -0,3%Öl 66,10 +0,6%Gold 4.048 +1,6%
Dürr Aktie

20,25 EUR -0,20 EUR -0,98 %
STU
Marktkap. 1,43 Mrd. EUR

KGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520

ISIN DE0005565204

Symbol DUERF

Deutsche Bank AG

Dürr Hold

12:41 Uhr
Dürr Hold
Dürr AG
20,25 EUR -0,20 EUR -0,98%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Dürr auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Mitte November anstehenden Zahlen dürften eine gegenüber dem Vorquartal stabile Umsatz- und bereinigte operative Margenentwicklung (Ebit) belegen, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Um die Jahresziele zu erreichen, brauche der Hersteller von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen daher im Schlussquartal eine deutlich höhere Marge. Dies sollte mit einer beschleunigten Projektumsetzung im Autozulieferbereich erreicht werden, welche die entsprechende Marge wie im Schlussquartal 2024 in den zweistelligen Prozentbereich steigen ließe./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
20,50 €		 Abst. Kursziel*:
17,07%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
20,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,52%
Analyst Name:
Nikita Papaccio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,83 €

Analysen zu Dürr AG

12:41 Dürr Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 Dürr Buy Baader Bank
24.09.25 Dürr Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 Dürr Outperform Bernstein Research
12.08.25 Dürr Buy Warburg Research
