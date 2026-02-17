Dürr Aktie
Marktkap. 1,61 Mrd. EURKGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der unerwartet hohe Nachsteuergewinn 2025 dürfte vor allem auf einen höheren Buchwert aus dem Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts zurückzuführen sein, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das starke operative Geschäft habe sich ebenfalls unterstützend ausgewirkt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Dürr Hold
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
23,85 €
|Abst. Kursziel*:
4,82%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
24,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,25%
|
Analyst Name:
Nikita Papaccio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
