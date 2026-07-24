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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Dürr Hold

14:56 Uhr
Dürr Hold
Aktie in diesem Artikel
Dürr AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dürr nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Anlagenbauers sei durchwachsen gewesen, schrieb Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Gesamtjahr dürften sich die Zahlen eher am unteren Ende der Prognosespanne bewegen./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Hold

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
17,96 €		 Abst. Kursziel*:
16,93%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,80%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

14:56 Dürr Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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