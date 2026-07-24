Dürr Aktie
Marktkap. 1,24 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 3,55%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dürr nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Anlagenbauers sei durchwachsen gewesen, schrieb Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Gesamtjahr dürften sich die Zahlen eher am unteren Ende der Prognosespanne bewegen./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
Zusammenfassung: Dürr Hold
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
17,96 €
|Abst. Kursziel*:
16,93%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
17,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,80%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Dürr AG
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