NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Dürr nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Diese seien zwar besser gewesen als erwartet, schrieb Analyst William Turner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die operative Gewinnprognose (Ebit) des Anlagenbauers für das laufende Jahr liege aber deutlich unter dem Marktkonsens./bek/zb