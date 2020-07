ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Sven Weier in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Mittelfristig könne sich der Anlagenbauer möglicherweise etwas von den Kapitalausgaben in der Automobilbranche lösen./ag/bek