ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Dürr von 38 auf 41 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Sven Weier passte seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an das stärkere zweite Quartal und den optimistischeren Ausblick an. Die Berechenbarkeit der aktuell guten Auftragslage von die Tochter Homag für 2022 sei momentan sehr schwach./ag/mis