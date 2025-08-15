DAX 24.359 -0,1%ESt50 5.449 +0,3%Top 10 Crypto 16,00 -4,7%Dow 44.946 +0,1%Nas 21.623 -0,4%Bitcoin 100.629 +0,4%Euro 1,1701 +0,0%Öl 66,13 -1,1%Gold 3.337 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 UnitedHealth 869561 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Lilium A3CYXP Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
Top News
KW 33: So performten die MDAX-Aktien zuletzt KW 33: So performten die MDAX-Aktien zuletzt
Trump und Putin sprechen in Alaska über den Ukraine-Krieg Trump und Putin sprechen in Alaska über den Ukraine-Krieg
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Dürr Aktie

Kaufen
Verkaufen
Dürr Aktien-Sparplan
22,05 EUR -0,15 EUR -0,68 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,54 Mrd. EUR

KGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 556520

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005565204

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DUERF

Bernstein Research

Dürr Outperform

15.08.25
Dürr Outperform
Aktie in diesem Artikel
Dürr AG
22,05 EUR -0,15 EUR -0,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien des Anlagenbauers Dürr von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Rückenwind durch die um ein Quartal nach vorne geschobene Bewertung sei stärker als der Gegenwind durch niedrigere Schätzungen für die kurzfristige Entwicklung, schrieb Philippe Lorrain in einer Einschätzung am Freitag. Der Analyst berücksichtigt auch die Netto-Einnahmen von 250 Millionen Euro aus der Dekonsolidierung des Umweltgeschäfts. Diese sollte im Schlussquartal 2025 über die Bühne gehen./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 15:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Outperform

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
22,40 €		 Abst. Kursziel*:
87,50%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
22,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
90,48%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

15.08.25 Dürr Outperform Bernstein Research
12.08.25 Dürr Buy Warburg Research
08.08.25 Dürr Hold Deutsche Bank AG
25.07.25 Dürr Kaufen DZ BANK
24.07.25 Dürr Buy Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

EQS Group EQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit Abschlägen
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mit Zuschlägen
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 nachmittags im Plus
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus
EQS Group EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Muhammad Alam donated 2,000 shares of SAP SE to Fidelity Charitable, a public charity under US-law, by way of an irrevocable contribution.
EQS Group EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
SAP SE zu myNews hinzufügen