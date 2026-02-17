Dürr Aktie
Marktkap. 1,61 Mrd. EURKGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach überraschend vorgelegten Eckzahlen für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Auftragseingang des auf die Autoindustrie ausgerichteten Maschinen- und Anlagenbauers und auch das bereinigte operative Ergebnis hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst erinnerte zudem daran, dass Dürr bereits vor Weihnachten seine Prognose für den freien Barmittelzufluss angehoben hatte. Lorrain sprach von starken Zahlen, auch wenn der Umsatz seine und auch die Konsensschätzung verfehlt habe./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Dürr Outperform
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
22,85 €
|Abst. Kursziel*:
70,68%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
24,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,51%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
