Ericsson will Aktionären höhere Dividende zahlen. Ölpreise geben etwas nach. Siltronic verdient weniger. Eurokurs gibt nach. SAP will mit Qualtrics-Erlös Schulden senken und Dividende erhöhen. Coinbase will per Direktplatzierung an die Börse. Givaudan wächst auch im Corona-Jahr. Anhörungen zu Aktienmanie um Gamestop und Co. im US-Kongress geplant.